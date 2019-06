Rimasto schiacciato sotto il trattore, non c'è stato nulla da fare per il 59enne

Non è ancora chiara la dinamica che, nel tardo pomeriggio di lunedì, ha portato all'incidente che è costato la vita a Claudio Menini, agricoltore di 59 anni, rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato.

Erano circa le 18 e l'uomo stava svolgendo alcune mansioni nell'area rurale situata tra le località di Borgo e Casale, nella zona di Marcellise, dove si trova Villa Ferrari. Proprio i residenti della corte rurale avrebbero lanciato l'allarme intorno alle ore 18, dopo aver trovato il mezzo agricolo con le ruote all'aria. Sul posto si è precipitato il personale del 118, che nulla ha potuto fare per salvare la vita al 59enne: troppo gravi infatti i traumi riportati dallo schiacciamento. Per recuperare la salma, sono stati chiamati all'intervento anche i vigili del fuoco, che hanno sollevato il trattore permettendo così un lavoro più agevole ai sanitari.

I carabinieri di San Martino Buon Albergo e il personale dello Spisal hanno eseguito gli accertamenti per appurare la dinamica di questa ennesima tragedia sul lavoro, sulla quale non ci sarebbero ancora certezze. Le prime ipotesi però farebbero pensare che Menini stesse procedendo in retromarcia, quando con le ruote posteriori sarebbero finite su un tratto in discesa: a quel punto il mezzo avrebbe acquisito ulteriore velocità, sfuggendo al controllo dell'agricoltore e rovesciandosi, senza dargli possibilità di salvezza.

Sulle eventuali responsabilità è stata aperta anche un'inchiesta, che sembra però destinata a chiudersi in fretta dal momento che lo stesso Menini risulterebbe titolare dell'azienda agricola.