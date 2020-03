La Polizia nota lo scambio e interviene: spacciatore in manette, acquirente segnalata

La lotta allo spaccio di droga a Verona prosegue senza sosta e un altro arresto è stato messo a segno alla Polizia di Stato nel pomeriggio di giovedì.

Erano circa le 15.30 e una pattuglia della Squadra Volanti stava eseguendo il consueto servizio di controllo del territorio, quando, senza farsi notare, ha avvistato due persone durante una compravendita di droga. Si trattava di uomo di origine nigeriana, classe 1998 con precedenti specifici e senza fissa dimora, in passato già colpito dall'obbligo di firma e tuttora sottoposto dal divieto di dimora a Verona, mentre l'acquirente è risultata essere una donna d'origine russa, classe 1989: i poliziotti hanno notato l'uomo prendere un involucro in cellophane dalla tasca dei pantaloni e metterlo nella borsa della ragazza, che ha ricambiato con una banconota stropicciata.

Una scena che ha convinto gli agenti ad intervenire immediatamente per fermare entrambi gli individui, che sono stati sottoposti a perquisizione. In possesso della donna sono stati trovati i 4 grammi di marijuana appena acquistati ed è stata pertanto segnalata in Prefettura come consumatrice. L'uomo invece, per sua stessa ammissione privo di lavoro, è stato trovato in possesso di 140 euro, ritenuti dalle forze dell'ordine il frutto dell'attività illecita, e di 4 telefoni cellulari.

Per lo straniero dunque sono scattate le manette con l'accusa di spaccio e, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Questura di Verona, venerdì mattina è comparso davanti il tribunale: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma tre volte la settimana.