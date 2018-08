Cibi conservati in pessime condizioni, multe in decine di negozi a Verona

Dei 16 negozi controllati ieri, 9 agosto, dai carabinieri e dalla polizia municipale di Verona solo 4 sono risultati regolari. Per gli altri sono scattate delle sanzioni che in totale sono 11 per un ammontare di 8mila euro. Durante la presentazione degli esiti di queste verifiche, le forze dell'ordine hanno fornito anche dei video in cui si vedono le cattive condizioni con cui veniva conservata la merce in vendita in un negozio sanzionato.

