Beccati a rubare al Galassia, si scagliano su due dipendenti: arrestati

Oltre al cibo, hanno cercato di portare via anche una cassa per hi-fi, ma sono stati scoperti e hanno perso le staffe, così il furto si è tramutato in rapina.

È quanto avvenuto lunedì sera al centro commerciale Galassia di Legnago, quando due uomini di origine marocchina sono stati fermati dal personale di sicurezza dopo aver oltrepassato le casse. Portati negli uffici e compreso che sarebbero state avvisate le forze dell'ordine, i due hanno subito dato in escandescenza ed hanno cominciato a colpire i 2 uomini della vigilanza con calci e pugni, causando lesioni giudicate guaribili in 5 giorni per uno di loro.

Immediato l'intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago, che hanno bloccato definitivamente i nordafricani, arrestandoli per rapina impropria.

Una volta portati in caserma e fotosegnalati, L. I., marocchino, classe 1997 con precedenti di polizia e residente a Bonavigo, e l'altro suo connazionale, classe 2000, minorenne, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati accompagnati rispettivamente presso il carcere di Montorio e presso l'istituto penale minorile di Treviso.