Stavano rubando 10 chili d ferro da un'azienda: colti sul fatto ed arrestati

Due uomini, entambi pregiudicati, sono stati arrestati nel pomeriggio di mercoledì dai carabinieri delle stazioni di Cadidavid e San Giovanni Lupatoto, con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Si tratta di un romeno classe 1980 e un albanese classe 1979, colti in flagranza di reato mentre rubavano 10 chilogrammi di materiale ferroso dall'azienda Aso Siderurgica, situata in via Sandri a San Giovanni Lupatoto.

I due ora sono in attesa di comparire davanti al giudice per la direttissima.