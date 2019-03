Fa spesa di cosmetici e prodotti per l'igiene, ma non li paga: arrestata

Aveva fatto spesa di prodotti per la cura e l'igiene della persona, senza però pagarne neanche uno: per questo motivo, intorno alle 14 di lunedì, i carabinieri della stazione di Legnago hanno arrestato C.P.F., cittadina romena classe 1996, residente ad Adria e pregiudicata.

La donna è stata sorpresa con più di 200 euro di merce nella borsa dal personale di vigilanza di un ipermercato di San Pietro, che ha allertato i militari. Intervenuti sul posto, hanno fermato la cittadina straniera e l'hanno portata nella caserma della Compagnia di Legnago dove, dopo gli accertamenti previsti, è rimasta per la notte nelle camere di sicurezza, su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Martedì mattina è comparsa davanti al tribunale di Verona, dove il giudice Carrara ha convalidato l'arresto e condannato la donna, che ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa, prima di essere rimessa in libertà.