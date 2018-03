Di notte, rapinano un 30enne in stazione ma vengono arrestati un'ora dopo

Nel giro di un'ora il personale della Polizia Ferroviaria della stazione di Verona Porta Nuova è riuscito ad individuare i due responsabili di una rapina compiuta poco prima e ad arrestare quindi A.H., cittadino marocchino di 22 anni irregolare sul territorio nazionale, e K.A., 21enne cittadino italiano di origini marocchine.

Era la notte del 16 marzo quando i due si sono resi protagnisti di una rapina aggravata ai danni di un trentenne pakistano, al quale hanno portato via il portafogli e gli occhiali, nella sala d'attesa per i passeggeri del binario 8. Gli agenti della Polfer, che in quel momento stavano effettuando un servizio di controllo, hanno raccolto immediatamente la testimonianza della vittima: la precisa descrizione fornita dai due malfattori, unita alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate all’interno dello scalo ferroviario, è stata sufficiente ad individuare i malviventi e la loro via di fuga.

Allertata anche la sala operativa della Questura, che ha inviato sul posto un equipaggio delle Volanti, la pattuglia Polfer automontata è riuscita a braccare i due in Viale Piave, proprio nei pressi del nuovo passaggio pedonale posteriore della stazione, grazie al lavoro di raccordo e sinergia. La perquisizione personale che ne è seguita, ha permesso anche di sequestrare 10 grammi di hashish in possesso del cittadino italiano.

Ultimati gli atti di rito, gli arrestati sono stati poi condotti nella casa circondariale di Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lunedì, dopo la convalida dell’arresto, il gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per entrambi.