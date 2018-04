La Provincia di Verona mette a disposizione 3 milioni per sistemare le strade

La Provincia di Verona ha dato il via alla raccolta delle domande di contributo provenienti dai comuni per finanziare interventi di miglioramento della sicurezza delle strade provinciali.

La Provincia, con il bilancio di previsione 2018-20 adottato a fine marzo, hanno istituito un apposito fondo di 3 milioni di euro di contributi in conto capitale per il 2018. Il finanziamento coprirà fino al 50% delle spese per la singola opera e il contributo massimo erogabile può essere di 250mila euro. E ciascun comune può presentare domanda per un solo intervento.

Nel caso in cui le istanze superino la disponibilità finanziaria, la Provincia si riserva di operare una selezione in grado di assicurare parità di trattamento, dando, ad esempio, priorità ai Comuni che non hanno ottenuto i fondi nel 2017, quando le istanze accolte erano state 22.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per venerdì 29 giugno.