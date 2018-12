Prigioniera per ore nella casa di un uomo, viene liberata dalla Polizia

Sono state ore di grande paura quelle che sabato pomeriggio avrebbe vissuto una donna nel quartiere di borgo Venezia, a Verona.

Stando alle informazioni ottenute fino ad ora, la vittima sarebbe rimasta prigioniera per diverse ore nell'abitazione di un atleta di arti marziali miste professionista con il quale aveva un appuntamento: trattenuta nella casa contro la propria libertà, è stata liberata dall'intervento di Polizia e vigili del fuoco.

Residente a Londra ma originario di Verona, l'uomo avrebbe poi avviato una violenta colluttazione con gli agenti che cercavano di arrestarlo: l'uomo avrebbe anche cercato di fuggire dall'abitazione di via Morone, ma alla fine le forze dell'ordine hanno avuto la meglio e lo hanno portato nel carcere di Montorio con le accuse di sequestro di persona e resistenza.

L'atleta era arrivato in città per partecipare all'evento di MMA (Mix Martial Arts) che si terrà il 15 dicembre al Palaferroli di San Bonifacio.

Nella mattinata di lunedì dovrebbe tenersi l'udienza di convalida, al termine della quale dovrebbero essere forniti altri dettagli sulla vicenda.