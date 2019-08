Esodo estivo, rallentamenti sin dal mattino in A22 nel sabato da "bollino nero"

Al via il grande esodo del weekend alla vigilia della settimana di Ferragosto. Sin dal mattino di oggi, sabato 10 agosto, lungo il tratto autostradale veronese dell'A22 Modena-Brennero si segnalano diversi rallentamenti e code a tratti fino a Trento.

Condizioni del traffico in A22 nella mattina di sabato 10 agosto 2019

Le previsioni del traffico previste per oggi sono da "bollino nero", vale a dire traffico critico, nella fascia oraria tra le 6 e le 12, così come tra le 12 e le 18, sia in direzione Modena che in direzione Brennero. Meno critiche le previsioni per domenica, anche se resta il "bollino nero" in direzione nord nella fascia tra le 6 e le 12.

Tanti i vacanzieri previsti dirigersi anche verso il lago di Garda nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda l'autostrada A4, da segnalre la possibilità di rallentamenti e code in particolare ai caselli autostradali alle uscite di Desenzano, Peschiera del Garda e Sirmione.