Predazione dei lupi nel Veronese: attaccati gli animali di un'azienda agricola

Una predazione da parte dei lupi è stata segnalata il 24 giugno ai danni dell’azienda Elalpaca, in località Peretti, a Ferrara di Monte Baldo.

Stando a quanto hanno riscontrato le autorità, nel primo mattino pecore e capre, dopo aver passato la notte rinchiuse in una struttura di legno, sono state liberate nell’attiguo recinto dai titolari dell’azienda agricola, che già in aprile era stata vittima di questi episodi. Nell’attacco sono rimasti uccisi tre capretti e due agnelli, mentre un altro capretto e un altro agnello sono stati ritrovati feriti.

Dopo la segnalazione dell'accaduto, giovedì mattina sono intervenuti gli agenti della Polizia Provinciale, il veterinario dell’azienda agricola e il veterinario dell’Ulss per il sopralluogo tecnico: i morsi rinvenuti sugli animali sono risultati compatibili con le modalità di predazione del lupo.