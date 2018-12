Lotta alla prostituzione e controlli nei negozi etnici, Polato: «Non abbassiamo la guardia»

Ieri sera, giovedì 20 dicembre, la polizia municipale ha fatto scattare nuovi controlli antidegrado negli esercizi pubblici ed etnici di Santa Lucia, Golosine, Borgo Roma e Veronetta. Le sette pattuglie impegnate nel blitz hanno identificato complessivamente 33 persone, di cui 13 tra titolari e dipendenti dei negozi.

I controlli antiprostituzione, invece, si sono concentrati lungo la strada Regionale 11 e hanno portato alla contestazione di violazioni a una ragazza di origine romena.

Nel corso del blitz, 6 automobilisti sono stati multati per varie infrazioni al Codice della strada, tra cui l’utilizzo del cellulare alla guida.

«Si cominciano a vedere gli effetti dei massicci controlli che, ormai da un anno, amministrazione e polizia municipale stanno portando avanti in alcuni quartieri difficili della città. - ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato - Le zone di Veronetta, borgo Roma, Golosine sono state sorvegliate costantemente e, oggi, raccogliamo i frutti del nostro impegno contro il degrado e a favore della sicurezza. I risultati di quest’ultimo blitz ci confermano che ormai è chiaro il messaggio: non c’è posto a Verona per chi vive al di fuori della legge. Di certo, dopo questi primi risultati, non abbasseremo la guardia».