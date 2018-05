Accusato di violenza sessuale durante il "venerdì gnocolar": condannato al carcere

Durante la tradizionale sfilata dei carri che si svolse il venerdì gnocolar del 2017, l'uomo aveva allungato le mani per palpeggiare il fondoschiena di una giovane studentessa, intenta come tutti a festeggiare il carnevale. Si tratta di un cittadino marocchino 43enne che, così come riporta il quotidiano L'Arena, nella giornata di ieri è stato condannato a un anno e otto mesi di carcere.

Il protagonista della vicenda quel giorno era ubriaco e, secondo quanto venne riferito al tempo dalla questura scaligera, pare avesse peraltro molestato anche alcune altre ragazze, sempre approfittando della folla per il Bacanal.

Una di queste però, una 18enne, aveva prontamente avvisato le forze di polizia del fatto ed era riuscita ad indicare l'uomo agli agenti intervenuti, i quali lo avevano poi portato in questura per accertamenti. Il 43enne marocchino venne quindi accusato di "violenza sessuale" e per lui è arrivata ieri, a distanza di poco più di un anno dai fatti, la condanna al carcere.