"Non si baratta", per la Festa della Donna una campagna al sapore di patata

Come l'anno scorso, anche quest'anno in occasione della Festa della Donna le artiste veronesi Silvia Lana e Ilaria Marchesini, alias Parallel Lines, hanno riproposto la loro campagna di sensibilizzazione lanciando l'hashtag #nonsibaratta. Una campagna che in qualche modo aveva denunciato quell'atteggiamento poi globalmente stigmatizzato in seguito al caso Weinstein. "La patata non si baratta" è il tema della campagna di Parallel Lines. Le due string artist vorrebbero eliminare del tutto quella mentalità sessista che spinge alcuni uomini in posizione di potere a chiedere favori sessuali in cambio di avanzamenti di carriera o benefici sul posto di lavoro.

E se il motto è "La patata non si baratta", al centro non poteva che esserci la patata. Ieri pomeriggio, 5 marzo, in piazza Bra, chiunque avesse voluto aderire poteva farsi fare una bella foto con una patata in mano e con il cartellino #nonsibaratta. La foto servirà per diffondere il messaggio e l'iniziativa continua in altre piazze d'Italia fino al 7 marzo.

Ma la patata è anche un ingrediente molto versatile in cucina e per questo alla campagna hanno aderito dei food blogger, maschi e femmine, che fino all'11 marzo condivideranno sui social delle ricette a base di patate. Per ritrovarle tutte, l'hashtag è quello della campagna: #nonsibaratta.