Neve fino a 40 cm sulle montagne veronesi: impianti di sci e Funivia aperti

È tornata la neve anche sulle montagne veronesi, arrivando persino a 40 centimetri in località come Rifugio Bocca di Selva a Bosco Chiesanuova.

Sul Baldo da domani, sabato 3 febbraio, saranno aperti gli impianti di risalita. La stessa Funivia di Malcesine ha reso noto che sarà in funzione dalle ore 8 del mattino fino alle 16 per la salita sul Baldo.

In Lessinia, invece, saranno riaperte per l'occasione le piste da sci di fondo, mentre già dalla giornata odierna sono state battute le piste da fondo e le piste pedonali per gli appassionati delle camminate.

Valanghe, avviso di criticità della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale, in relazione ai fenomeni nevosi in corso nella zona montana, ha pertanto diramato un avviso di criticità relativo al pericolo valanghe proclamando l'avvio della "fase di attenzione" a partire dalle ore 22.00 odierne: