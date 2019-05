Cronaca Borgo Roma / Via Tunisi

Moto e scooter a fuoco nel garage di un condominio: si teme il dolo

I due veicoli sarebbero risultati essere privi di batteria e con il serbatoio vuoto: vigili del fuoco e Polizia scientifica sono intervenuti in via Tunisi, a Verona, ed hanno dato il via alle indagini per capire l'origine dell'incendio