Tocca con la motosega i cavi dell'alta tensione: non c'è stato scampo per il 46enne

Un tragico errore quasi certamente è all'origine della morte di Valter Gaspari, il 46enne residente a Lazise che nella mattinata di martedì ha perso la vita a Cavaion Veronese mentre potava alcune piante.

Gaspari infatti di professione faceva il giardiniere e il 14 gennaio si è recato nel podere di una famiglia conosciuta della zona, per tagliare i rami di alcune piante con la motosega. I padroni non sarebbero stati in casa e ad aprire il cancello all'artigiano è stata una persona vicina alla famiglia, che più tardi, suo malgrado, lancerà l'allarme dopo aver notato il corpo esanime dell'uomo. Gaspari si è messo al lavoro sul cestello da solo, probabilmente per non rischiare di colpire qualcuno con i rami tagliati: lavoratore esperto e meticoloso, ha pagato a caro prezzo una piccola distrazione. Forse mentre potava o magari per posarla un attimo, avrebbe toccato un cavo dell'alta tensione con la motosega e la scossa non gli avrebbe dato scampo.

Una volta allertati, sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, ma hanno solamente potuto constatare il decesso: il 46enne lascia una compagna ed una figlia, ma anche i genitori e quattro sorelle. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco, i carabinieri ed i tecnici Spisal, che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione di quanto accaduto.

Una volta eseguito l'esame esterno, la salma verrà resa alla famiglia per le cerimonia funebre.