La caduta di Koen ripresa dalle telecamere: il 17enne olandese vittima del buio

Alcune telecamere di sicurezza, installate lungo la strada Gardesana, hanno ripreso gli ultimi istanti di vita del 17enne olandese Koen Van Keulen, deceduto nella notte tra giovedì e venerdì scorso a causa di un'accidentale caduta nella zona tra località Ronchi a Castelnuovo e Pacengo di Lazise.

Il ragazzo era in vacanza con la famiglia nei pressi di Lazise e quella notte, dopo aver preso parte ad una festa, aveva fatto rientro con l'autobus per poi incamminarsi a piedi verso il suo campeggio. La sua scelta, una volta sceso alla fermata, fu quella di camminare al di qua del guard-rail che costeggia la carreggiata, proprio per ripararsi dalle auto. Ma il sentiero da lui intrapreso, mentre tutto intorno era buio pesto, nascondeva una ben più grave insidia: un profondo buco, pressoché invisibile in quanto ricoperto da arbusti e fogliame, che lo ha fatto capitombolare per circa sei metri all'interno del rio Dugale.

I carabinieri unitamente ai vigili del fuoco e alla protezione civile sono riusciti a ritrovare il suo corpo dopo tre giorni dalla caduta. I successivi rilevamenti hanno appurato la dinamica di quello che è stato un tragico incidente che si sarebbe forse potuto evitare, magari con un'illuminazione adeguata della strada, o quantomeno un cartello che segnalasse il pericolo. La messa in sicurezza della via è stata richiesta a Veneto Strade dai sindaci di Castelnuovo e Lazise, mentre nel frattempo la famiglia di Koen ha deposto sul luogo del ritrovamento del corpo, in segno di cordoglio e quale ultimo saluto, alcune rose e un cuore rosso con scritti "mama", "papa" e i rispettivi nomi dei fratelli del 17enne olandese.