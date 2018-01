Pfas, Miteni: "Le inutili indagini sui terreni bloccheranno la bonifica per anni"

Non è stata ufficialmente riconosciuta come la principale responsabile dell'inquinamento da Pfas in Veneto, ma di questo è indagata. Per questa la il ricorso al Tar da quasi 100 milioni di euro avanzato dalla Miteni di Trissino ha fatto discutere. Sembra tutto assurdo: un'azienda sospettata di aver inquinato un ampio territorio che chiede i soldi. Il sovvertimento più totale al principio "chi inquina, paga".

Dietro la richiesta della Miteni c'è il piano di caratterizzazione richiesto per verificare la presenza di contaminazioni nei terreni dell'azienda vicentina. Il 15 gennaio la ditta di Trissino ha inviato un cronoprogramma di attività di verifica dei terreni diverse dal piano disposto dalla conferenza dei servizi. È in questo ambito che si inserisce il ricorso della Miteni al Tar. Secondo l'azienda, infatti, il piano predisposto dalla conferenza dei servizi avrebbe dei costi ritenuti dalla Miteni ingiustificati. Costi appunto per quasi 100 milioni di euro. Il ricorso al Tar quindi non è una richiesta per i danni subiti, ma una quantificazione dei costi se venisse attuato il piano di caratterizzazione.

Ma non è tutto. Secondo la Miteni, il piano di caratterizzazione della conferenza dei servizi non sarebbe neanche utile alla collettività.