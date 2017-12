Accessi limitati in Bra e imponenti misure di sicurezza per la festa di fine anno

Sarà una festa di Capodanno blindata quella che si terrà in piazza Bra domenica 31 dicembre. Un evento che ha ambizioni "internazionali", così come recentemente dichiarato dallo stesso sindaco veronese Federico Sboarina che sarà presente per il countdown della mezzanotte.

Nulla verrà dunque lasciato al caso e saranno predisposte speciali misure per la sicurezza, in particolare verrà fissato un limite agli accessi in Bra che non accoglierà oltre le 25 mila persone. All'interno della piazza saranno non solo vietati i "botti", ma anche le bottiglie di vetro e l'utilizzo dei droni, tutte misure legate alla prevenzione in chiave "antiterrorismo".

Per quanto riguarda la viabilità, dalle ore 19 del 31 dicembre alle ore 2.30 del 1° gennaio sarà in vigore il divieto di transito in piazza Bra, corso Porta Nuova, tra via dei Mutilati e piazza Bra, via degli Alpini, infine tra piazza Bra e via Ponte Cittadella. Divieto di sosta in vigore dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1° gennaio in largo Divisione Pasubio, tra il civico 4/A e vicolo Borella, dalla mezzanotte del 31 dicembre alle ore 24 del 1° gennaio in piazzetta Municipio (ad eccezione dei mezzi della Croce Verde) e in interrato Torre Pentagona.

La lunga notte di San Silvestro inizierà alle ore 20.30, su un grande palco delle dimensioni con copertura su torri layer alte dieci metri e tre maxi-schermi. Scenografia luci e impianto audio saranno di ultima generazione e per il gran finale ci sarà uno spettacolo pirotecnico musicale d’eccezione con ben tredici differenti scene e una settantina di effetti.

Ospite principale della serata sarà il gruppo veronese dei Soul System, vincitori della scorsa edizione di X-Factor, il noto programma televisivo in onda su Sky. La band si esibirà per la prima volta in piazza Bra, proponendo il suo classico repertorio musicale caratterizzato da sonorità R&B, hip hop, funk, soul e pop. La band sarà preceduta dall’esibizione della cantautrice scaligera Veronica Marchi e della band Giudi & Quani.

Alle 24 verrà dato fuoco alle polveri e partirà lo spettacolo pirotecnico dall’Arena, preceduto dal conto alla rovescia alla presenza del sindaco Federico Sboarina. I festeggiamenti riprenderanno poi con il Dj Fabio Romano, dell'emittente radiofonica RTL 102.5, per finire con la crew dei Dj di Saifan Group&Friends. L'evento di piazza Bra sarà trasmesso in tutto Italia, insieme ai festeggiamenti di Roma e Napoli, grazie alla preziosa collaborazione di RTL 102.5 e della Discoteca Nazionale.