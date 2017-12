La veronese Dal Colle spa entra in Melegatti con una quota del 30%

L'azienda dolciaria veronese Dal Colle spa entra ufficialmente a far parte del gruppo Melegatti con la sottoscrizione di una quota del 30% nella società veicolo del fondo maltese Abalone.

Ques'ultimo finanziando la campagna natalizia di Melegatti aveva già consentito il salvataggio dal fallimento dello storica azienda dei pandori. Lo ha annunciato oggi all'interno di una nota lo stesso fondo Abalone, anticipando inoltre alcune altre importanti novità nel management dell'azienda.

Per attuare al meglio la ristrutturazione avviata in Melegatti il 7 novembre scorso, è stato infatti nominato un nuovo procuratore generale, l'ingegner Sergio Perosa, per la prosecuzione delle attività e la predisposizione del piano di produzione in vista della Pasqua.

Il manager ha quindi spiegato che l'impegno nell'implementazione della campagna pasquale, «sarà volto a massimizzare l'efficienza della realtà produttiva e alla valorizzazione e conservazione dei livelli occupazionali».

Nel nuovo staff, in qualità di chief restructuring officer, entrerà a far parte anche Carlo Gianani che si dovrà occupare in particolare della ristrutturazione aziendale dell'impianto Melegatti a San Giovanni Lupatoto.