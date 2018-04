Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, Matteo Marzotto è il nuovo presidente

Matteo Marzotto è il nuovo presidente della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, agenzia italiana per la ricerca scientifica sulla malattia genetica più diffuso. Marzotto succede a Vittoriano Faganelli, che proprio con Marzotto e con Gianni Mastella e Michele Romano aveva fondato questa onlus che ha sede nell'ospedale di Borgo Trento a Verona.

Faganelli manterrà l'incarico di presidente emerito e ha commentato: "Siamo partiti da lontano, quando la fibrosi cistica era una malattia di cui si moriva da bambini, praticamente sconosciuta. Non c’erano appigli possibili. Oggi la situazione è molto diversa e sono grato del contributo di tutti coloro che ci hanno sostenuto. Posso dire che la somma dei singoli sforzi nel tempo ha portato a un risultato incredibile e inaspettato. In 21 anni possiamo dire di aver contribuito a rendere questa malattia vincibile. Grazie allo straordinario lavoro dei ricercatori, infatti, la fibrosi cistica è diventata una malattia dell'età adulta, sono progredite le terapie ed è migliorata sensibilmente la qualità della vita dei malati".

Matteo Marzotto è stato nominato all'unanimità dal consiglio di amministrazione nuovo presidente della onlus che promuove, seleziona e finanzia progetti di ricerca sulla fibrosi cistica.

Ringrazio il consiglio per avermi dato l'onore di continuare a servire questa meravigliosa causa in veste di presidente in un momento molto diverso rispetto a quando il mio caro amico e mentore Vittoriano assunse questa carica - ha dichiarato Marzotto - Oggi è più forte l’ottimismo, più viva la speranza: siamo vicini a una cura per la mutazione genetica più diffusa in fibrosi cistica con uno studio di valenza internazionale da noi promosso e finanziato, condotto in sinergia con centri di eccellenza italiana. Investire nella ricerca di eccellenza, nella formazione e nell'informazione resta la nostra priorità e continueremo a farlo con lo scrupolo e la serietà che ci contraddistinguono, facendo sistema, creando una rete ancora più forte, perché la ricerca possa camminare ancora più veloce.