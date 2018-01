Il dolore di Marco Carta per la scomparsa di un suo grande fan veronese

Adesso abbiamo una stella in più nel cielo da ammirare. Non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua dolce timidezza.

Lo ha salutato con queste parole e con un cuore pubblicati sulla sua pagina di Facebook. Il celebre cantante Marco Carta ha espresso in questo modo il suo dolore per la morte di Luca Bortolaso, noto tra i fan di Carta con lo nick name di Luca Cartino. Bortolaso, veronese di Soave è morto ieri, 2 gennaio, per un'intossicazione da monossido di carbonio a Ferrara di Monte Baldo insieme ad Alex Ferrari, suo coetaneo vicentino.

Marco Carta ha poi aggiunto sempre su Facebook: