Maltrattamenti. Ubriaco torna dalla sua famiglia e prova ad entrare in casa

A suo carico era già stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai suoi congiunti per alcuni episodi dello stesso tipo avvenuti in passato, ma questo non sarebbe bastato a farlo desistere: nella tarda serata di martedì quindi, i carabinieri della stazione di Zevio, coadiuvati dai colleghi di San Giovanni Lupatoto e San Bonifacio, hanno tratto in arresto l'italiano classe 1974 per maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto riportato dall'Arma, l'uomo si trovava in preda ai fumi dell'alcol quando avrebbe deciso di tornare presso la casa in cui abita la sua famiglia, dove avrebbe messo in atto alcuni gesti violenti pur di accedervi, al punto di mandare in frantumi il vetro di una finestra pur di entrare.

Nel frattempo però sono intervenuti i militari, allertati dal vicinato che non poteva che assistere impotente, ed hanno bloccato l'uomo dichiarandolo in arresto. L'italiano poi, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Montorio.