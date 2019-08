Il maltempo si abbatte sul lago: Gardesana chiusa per ore e alberi tagliati

Sono stati numerosi gli interventi dovuti al maltempo che hanno impegnato i vigili del fuoco di Verona, del distaccamento di Bardolino e volontario di Villafranca, nella serata del 12 agosto e per buona parte della notte successiva.

In particolare gli interventi hanno interessato le zone comprese tra Bardolino e Torri del Benaco, con il comune di Garda particolarmente colpito dalla perturbazione, dove sono stati tagliati alberi caduti in strada, sulle linee elettriche e rimosse parti di coperture e grondaie danneggiate dal forte vento. La SR249 Gardesana Orientale per diverse ore è rimasta chiusa al traffico proprio nella zona del comune lacustre durante le operazioni di messa in sicurezza degli alberi.

In tutto hanno operato una ventina di unità cinque mezzi tra cui un'autoscala.