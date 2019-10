Arrestati a Gemona per un furto compiuto nel Veronese, finiscono in carcere

Lunedì scorso, 28 ottobre, il giudice per le indagini preliminari di Verona ha deciso che i due uomini arrestati a Gemona, in provincia di Udine, per un furto compiuto nell'area di servizio Scaligera Est dell'autostrada A4 dovranno attendere il loro processo in carcere. Il gip, come descritto da UdineToday, ha ritenuto fondati i pericoli di fuga e di reiterazione del reato da parte dei due uomini accusati di furto e per questo ha decretato la misura della custodia cautelare in carcere, subito attuata dagli agenti della sottosezione di polizia stradale di Amaro, i quali avevano eseguito l'arresto lo scorso 11 ottobre lungo la A23.

I due cittadini, ora rinchiusi nel carcere di Udine, sono un 58enne bosniaco ed un 35enne serbo ed al momento dell'arresto erano stati trovati in possesso della refurtiva sottratta ad un automobilista nel Veronese, oltre a degli arnesi atti allo scasso.