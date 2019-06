Turista tedesca 16enne investita a Malcesine, gravi le sue condizioni

Una ragazzina di 16 anni è stata investita ieri sera, 12 giugno, poco dopo le 21 a Malcesine. La giovane è una turista tedesca che con la famiglia era in vacanza sul lago. I soccorritori del 118 l'hanno trasportata in gravi condizioni con l'elicottero all'ospedale veronese di Borgo Trento.

L'automobilista che ha investito la 16enne è una donna che era alla guida di una Panda. La conducente non è scappata dopo il sinistro ed è stata ascoltata, insieme ad altri testimoni, dai carabinieri di Malcesine, giunti sul posto per ricostruire i fatti.