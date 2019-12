Luca, Francesca e Chiara: i tre giovani morti nell'incidente di Bonavigo

La Fiat Multipla rossa che sbanda in via Pilastro, a Bonavigo; il guidatore che sterza e invade la corsia opposta, finendo prima contro un palo e poi contro un albero e si ferma accartocciata sul cancello di un capannone. Pare sia stata questa la dinamica dell'incidente avvenuto ieri, 7 dicembre, intorno alle 13.20. Un sinistro che non ha lasciato scampo ai tre giovani nella vettura: Luca Verdolin, il 23enne che era alla guida; Francesca Mercurio, di 20 anni, e sua sorella Chiara Mercurio che di anni ne aveva 15. I tre vivevano a Ronco all'Adige e tra Luca e Francesca era da pochi mesi iniziata una relazione. Ieri, il giovane era passato a prendere Francesca e insieme erano andati a Legnago, per recuperare Chiara all'uscita di scuola. Stavano tutti e tre tornando a casa, ma a Bonavigo tutto si è interrotto.

Si è interrotta la vita di Luca Verdolin, diplomatosi operaio a San Bonifacio. Una vita che stava girando per il verso giusto: aveva trovato da poco un lavoro e poi si era legato sentimentalmente con Francesca. I due erano legati dal ballo, una nuova passione per Luca, che aveva anche praticato la pallavolo ed era bravissimo anche a freccette.

E si sono interrotte le vite di Francesca e Chiara Mercurio. Francesca, con il suo diploma da odontotecnico aveva cominciato il praticantato a Zevio. Chiara sognava di fare l'infermiera. Entrambe di Napoli, come riportato dal Corriere di Verona, sono state tirate su dalla madre che da poco si era trasferita nel Veronese. La donna e le due figlie si erano integrate benissimo, pur restando vivo in Francesca e in Chiara l'amore per Napoli.