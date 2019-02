Travolto da un'auto mentre attraversava la strada, l'82enne non ha avuto scampo

Si trovava a pochi metri da casa, quando è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada, dopo aver parcheggiato la proria Volkswagen Golf. È morto così Rino Conte, 82 anni, noto imprenditore di Cologna Veneta e sfortunato protagonista del drammatico incidente avvenuto nella serata di lunedì in via Predicale.

Sul luogo dell'episodio sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, coordinati dal luogotenente Fabrizio Di Donato, che hanno svolto gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Secondo una prima ipotesi, Conte avrebbe attraversato la strada dopo aver posteggiato la propria macchina per raggiungere il porticato, salvo poi tornare sui propri passi: forse l'82enne si era ricordato qualcosa da prendere nell'abitacolo, resta il fatto che in quel momento arrivava un altro veicolo dal centro del Paese, che non si aspettava questo ripensamento. Il guidatore dunque non avrebbe potuto fare niente per evitare l'anziano, che è stato così travolto. Finito a terra dopo aver sbattuto contro il parabrezza, Conte è stato soccorso dal personale del 118 avvisato dal guidatore, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile ed è deceduto sul posto.

Il corpo della vittima è stato poi portato nelle celle mortuarie dell'ospedale di San Bonifacio, mentre è a vaglio la posizione dell'uomo alla guida della macchina: su di lui sono stati svolti i test per appurare che non si trovasse sotto l'effetto dell'alcol o di sostanze stupefacenti.