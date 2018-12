Perde il controllo dell'automobile in tangenziale e va contro il guard rail

Se l'è cavata con qualche graffio, la ragazza di 21 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale nella mattinata di lunedì.

Erano circa le 9.30 del mattino e la giovane stava percorrendo il tronco T4-T9 in direzione di Verona, quando ha perso il controllo della propria Citroen all'altezza dell'uscita di San Massimo: il veicolo sarebbe uscito di strada e avrebbe danneggiato 15 metri del guard rail prima di fermarsi.

Sul posto è arrivato il 118, che ha portato la conducente in ospedale per le cure necessarie, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo. I rilievi dell'incidente invece sono stati eseguiti dalla Polizia municipale.