Scontro tra due auto sul Raccordo della Tangenziale: un ferito estratto

Un violento incidente stradale si è verificato a Verona nella tarda mattinata di lunedì.

Stando alle prime informazioni, due auto si sono scontrate tra via Unità d'Italia e il raccordo per la tangenziale Est, ribaltandosi, intorno alle 11.40. Sul posto è stata chiamata una squadra dei vigili del fuoco, per estrarre una delle due persone coinvolte dal veicolo: entrambi i feriti sono stati poi soccorsi dal personale del 118, il quale ha fatto sapere che uno di questi versa in gravi condizioni.