Ciclista investita su Ponte Catena, la Municipale cerca testimoni

La polizia municipale di Verona sta indagando e cerca testimoni per un incidente avvenuto questa mattina, 15 ottobre, su ponte Catena. Attorno alle 10.50 gli agenti sono intervenuti per i rilievi di un sinistro avvenuto tra una Toyota bianca e una bicicletta. La ciclista è caduta a terra riportando lesioni apparentemente non gravi, mentre la persona alla guida dell'auto non si è fermata a soccorrere la ciclista. Dai primi accertamenti è emerso che entrambi i veicoli, bicicletta e auto, stavano percorrendo il ponte in direzione di via De Lellis. La ciclista infortunata è stata soccorsa dai sanitari inviati da Verona Emergenza e poi trasportata al pronto soccorso.

Sul luogo è stata recuperata la calotta dello specchio retrovisore della Toyota e gli agenti stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza cittadina per individuare l'auto.

In ogni caso, chiunque possa avere informazioni utili ad individuare l'automobilista coinvolto nel sinistro può contattare la centrale operativa della polizia municinpale (045-8078411) o il nucleo infortunistica stradale (infortunistica@comune.verona.it).

Proseguono, nel frattempo, gli accertamenti sull'incidente avvenuto ieri sulla Strada Regionale 62 della Cisa, che ha coinvolto uno scooter Piaggio, una Mercedes ed una moto Yamaha. Dalle prime verifiche della polizia municipale è emerso che i due veicoli erano fermi quando lo scooter li ha tamponati, probabilmente prima la moto e poi l'auto. A seguito dello scontro la passeggera dello scooter è rimasta seriamente ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

È stata, infine, individuata l’automobilista ricercata per il sinistro avvenuto in piazzale Cadorna, all'incrocio con lungadige Matteotti. La donna, che si era allontanata prima dell'arrivo delle forze dell’ordine, si è presentata spontaneamente alla polizia municipale per fornire tutte le informazioni necessarie. Anche un testimone oculare si è reso disponibile a raccontare ciò che è accaduto.