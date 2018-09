Investito ad Albaredo d'Adige un 79enne: ancora un morto sulle strade

Dopo quello avvenuto a Lavagno, un altro dramma si è verificato nella giornata di giovedì sulle strade veronesi.

Poco dopo le 15, con una dinamica al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Legnago intervenute sul posto, un anziano è stato investito in via Tiede mentre era in sella alla propria bici, nel comune di Albaredo d'Adige, da una Peugeot 607, poi finita nel fosso adiancente alla carreggiata. In soccorso del 79enne sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118, ma per lui non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto.

Nessuna grave conseguenza per l'autista della vettura.