Auto urta paracarro in lungadige Attiraglio e si cappotta su un fianco

Oggi, 8 gennaio, verso 15.30, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per incidente stradale in lungadige Attiraglio. Un'autovettura, con due persone a bordo, per cause in fase di accertamento, si è capottata su un fianco dopo aver urtato un paracarro posto al bordo della via. L'autista è uscito autonomante dal mezzo mentre il passeggero è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Giunti sul posto, i pompieri hanno estratto il passeggero intrappolato e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. Prima di procedere all'estrazione, però, è stato necessario vincolare l'autovettura che era in bilico sula scarpata. Successivamente, è stato messo in sicurezza il mezzo e lo si è riposizionato sulla via.

Per tutto il tempo delle operazioni, il lungadige è rimasto aperto a traffico alterno.