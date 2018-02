Incidente tra tre automobili in tangenziale: due feriti e problemi al traffico

Un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì in tangenziale Nord, ha provocato diversi disagi agli automobilisti.

Erano circa le 11.30 quando un Fiat Doblò è uscito di strada in prossimità della galleria di via Piatti, andando a sbattere contro un guard rail e capovolgedosi, innescando così un altro incidente tra un'Audi, costretta frenare bruscamente, ed un Fiat Ducato che l'ha tamponata.

Alla guida del Doblò c'era un 61enne di Buttapietra, mentre sul Ducato viaggiava un 21enne residente a Sona e sull'auto una donna di 63 anni di Verona: quest'ultima e il primo sono stati poi trasportati all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti e cure.

Lo scontro ha provocato dei rallentamenti al traffico che si dirigeva verso Verona, anche a causa dei liquidi fuoriusciti dai veicoli danneggiati che rendevano impraticabile l’asfalto, già scivoloso per la pioggia: solo verso le 14 la situazione è tornata alla normalità.