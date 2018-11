Tragica uscita di strada sulla 434: a perdere la vita è una donna 71enne

Non è ancora chiaro cosa abbia portato al tragico incidente avvenuto domenica sulla Transpolesana, nel quale ha perso la vita Giuliana Leda Zanirato.

La 71enne stava rincasando in auto insieme al marito, che si trovava alla guida, e del figlio, quando il veicolo è carambolato fuori strada. Una distrazione o forse un colpo di sonno? Non è ancora chiaro cosa abba portato l'Alfa Romeo a finire nel terrapieno del campo che costeggia la 434, all'interno del comune di Villa Bartolomea, mentre viaggiava verso Milano dopo il funerale di una parente.

Sul posto si sono così precipitati i vigili del fuoco e gli uomini del 118: i primi si sono adoperati per estrarre i feriti dalle lamiere, mentre il personale sanitario ha prestato le prime cure ai feriti. Per Giuliana però ogni intevento si è rivelato inutile e la donna è spirata sul posto, mentre il marito è stato condotto al Mater Salutis e il figlio a Polo Confortini, entrambi in codice giallo. La salma della donna è stata poi portata nelle celle mortuarie del nosocomio legnaghese, in attesa del nulla osta da parte del magistrato.

Sul luogo dell'incidente si sono diretti anche la Polizia stradale ed i carabinieri: a quest'ultmi è stata poi affidata la ricostruzione della dinamica, per capire cosa abbia provocato la fatale fuoriuscita autonoma.