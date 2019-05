Scontro all'incrocio tra due auto a Legnago: ferita una coppia d'anziani

Un violento scontro è avvenuto nella serata di sabato 18 maggio a Legnago, nei pressi dell'incrocio tra via Manara e via Garbo. Secondo quanto riferito dal quotidiano L'Arena, una Golf e una Fiat 500 sarebbero entrate in collisione, per cause ancora da accertare, nei pressi dello Stop.

Ad avere la peggio una coppia di anziani coniugi, entrambi a bordo della Fiat 500 e portati d'urgenza al pronto soccorso di Legnago dopo l'urto. In particolare, è in prognosi riservata l'uomo 87enne che stava guidando l'auto.

Non si sa invece per il momento chi vi fosse alla guida della Golf, non essendo stato trovato il suo conducente dopo lo scontro. La vettura è un'auto aziendale e i carabinieri stanno ora cercando di risalire alla persona che si trovava alla guida del veicolo quando è avvenuto l'incidente.