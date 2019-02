Esce dalla carreggiata ed invade la tangenziale, dramma sfiorato in A4: tre i feriti

Un incidente stradale che avrebbe anche potuto tramutarsi in tragedia, ma fortunatamente si è risolto con "solo" tre feriti (nessuno in pericolo di vita), è avvenuto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 febbraio lungo l'autostrada A4.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, quando era circa l'una di notte, un'auto proveniente dall'A4 viaggiando in direzione Est è fuoriuscita di strada invadendo la carreggiata dell'adiacente tangenziale Sud, nel tratto di strada compreso tra le uscite di Santa Lucia e Alpo.

Dopo il tremendo incidente, l'auto è finita distrutta, ma le conseguenze per gli occupanti sono state in ogni caso limitate. Tre nel complesso i feriti, due dei quali sono stati accompagnati in codice giallo dai soccorritori del 118, giunti sul posto con tre ambulanze, presso l'ospedale di Borgo Trento.

Una terza persona rimasta ferita in modo lieve, è stata invece porta in codice verde presso l'ospedale di Villafranca. Sul luogo dell'incidente, oltre agli uomini del Suem, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi del caso.