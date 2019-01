Cade in motocross a Negrar, ferito recuperato in elicottero e portato in ospedale

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata odierna, domenica 27 gennaio, nei pressi di Negrar. Stando alle prime informazioni disponibili, erano circa le ore 10.20 quando una moto da cross è finita autonomamente fuori strada mentre si trovava nei pressi di località San Vito.

A seguito della caduta, il conducente del mezzo è rimasto ferito e si è inoltre reso necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118 per effettuare il recupero della persona finita in una zona impervia. Grazie al buon operato dei soccorritori, il ferito è stato poi elitrasportato in codice giallo presso l'ospedale veronese di Borgo Trento per ricevere le cure del caso.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale medico-infermieristico giunto in elicottero e con un'ambulanza, sono inoltre intervenuti i carabinieri che hanno svolto i rilievi.