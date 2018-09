Bovolone, cade da un macchinario. Trasportato in elicottero a Borgo Trento

Un incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 15 settembre, verso le 14.20 a Bovolone. In via Campagne, un uomo è caduto da un macchinario agricolo per la raccolta del tabacco. Il mezzo per fortuna non si è ribaltato e l'uomo non è rimasto schiacciato.

Il 118 è giunto sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero. Ad assistere i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco. La vittima dell'incidente è stata caricata sull'elicottero e trasportata in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.