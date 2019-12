Auto sbatte contro un palo e ferisce un passante: 2 persone in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Verona.

Stando alle prime informazioni apprese, poco prima delle 3, un automobilista veronese di 24 anni avrebbe perso il controllo della propria Mercedes e sarebbe andato a sbattere contro un palo di un segnale in via Basso Acquar, all'incrocio con via Tombetta, ferendo leggermente anche un passante, a sua volta 24enne ma di orgini marocchine. Sul posto sono così intervenuti gli uomini del 118 con due ambulanze ed un'automedica, i quali hanno prestato le prime cure ai feriti, prima di trasportarli in codice giallo all'ospedale di borgo Trento.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'episodio, sulla quale sta lavorando la Polizia locale, che attende l'esito degli esami tossicologici sul conducente e la prognosi del pedone, per capire eventuali implicazioni penali.