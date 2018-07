Auto tamponata sulla A4, è deceduta una delle due donne coinvolte

Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin da subito, sul luogo dell'incidente stradale avvenuto martedì scorso, 17 aprile. Era stata rianimata sul posto e portata all'ospedale di Borgo Trento. Purtroppo però non ce l'ha fatta. Alessandra Lighezzolo, 53enne di Arzignano, è morta, come riportato da VicenzaToday. La donna era seduta sul sedile passeggero della Fiat 500 tamponata dalla Volvo guidata dall'attore Marco Paolini. Le due auto si sono scontrate sull'autostrada A4, tra San Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatono, ma la Fiat ha ricevuto una spinta tale da superare le barriere autostradale e finire sulla Tangenziale Sud.

Le condizioni dell'altra donna all'interno dell'auto, la conducente, anche lei vicentina, invece, sono meno gravi. È rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Ed è ancora sconvolto, Marco Paolini. L'attore ha annullato i suoi prossimi spettacoli e si è preso tutta la responsabilità dell'incidente, causato da una sua disattenzione. Ora, però, per lui il reato cambia.