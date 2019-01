Canna fumaria a fuoco, le fiamme divorano il tetto di una casa a Grezzana

Erano circa le ore 10.30 della mattina di oggi, domenica 27 gennaio, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per l'incendio di un'abitazione a Grezzana in via Bellori.

Originatosi a causa dell'incendio della canna fumaria, il fuoco si è rapidamente esteso al tetto in legno ventilato. Il primo intervento è stato effettuato proprio dagli stessi proprietari, che hanno cercato di salvare la propria casa e sono stati poi sostituiti dalle squadre dei pompieri accorsi in 9 unità e con 3 mezzi, tra cui un'autoscala.

Circa 80 metri quadri di tetto sono purtroppo andati distrutti, ma l'operare dei vigili del fuoco è valso comunque a salvare le altre abitazioni vicine. Per i danni dell'incendio un'abitazione è stata resa inagibile ed una famiglia ha trovato ospitalità presso alcuni parenti. L'intervento dei pompieri è durato complessivamente circa 3 ore.