Sommacampagna, pompieri spengono casolare a fuoco in via Tre Ponti

Alle 16.30 di oggi, 6 marzo, un'autopompa, due autobotti, un'autoscala e undici uomini dei vigili del fuoco di Verona sono state inviate in via Tre Ponti a Sommacampagna per spegnere l'incendio del casolare disabitato che si trova lungo la strada.

Il rogo ha interessato una porzione di fabbricato di circa 150 metri quadratri su due piani. I pompieri hanno lavorato per estinguere l'incendio che ha interessato l'interno dello stabile e parte del tetto.

Dopo lo spegnimento delle fiamme, i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di smassamento e messa in sicurezza. All'opera anche il nucleo investigativo antincendio, per determinare le cause del rogo.

