Nuovo furto in un supermercato e una giovane donna finisce in manette

Anche con il nuovo anno continuano a registrarsi furti ai danni dei grandi esercizi commerciali. Una donna di origini romene, classe 1994 e con alcuni precedenti di polizia alle spalle, è stata tratta in arresto dai carabinieri della stazione di Cadidavid nella serata di venerdi 5 gennaio, dopo essere stata sorpresa a rubare della merce dal supermercato Migross, per un valore complessivo di 150 euro.

Portata in tribunale per la direttissima, la donna ha visto il giudice convalidare l'arresto mentre sono stati richiesti i termini a difesa per il 18 settembre 2018.