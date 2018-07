Ruba borsa in un negozio e scappa. Inseguita ed arrestata dai carabinieri

Nell'ambito del servizio coordinato realizzato dai carabinieri di Peschiera del Garda dalle 8 alle 19 di ieri, 13 luglio, i militari sono riusciti ad arrestare anche due donne in due distinti episodi ma per il medesimo reato: furto.

Una donna albanese classe '95 è stata bloccata dai militari dopo un furto consumato nel centro arilicense. La donna aveva rubato una borsa da 400 euro da un negozio ed è stata notata dalle commesse che l'hanno rincorsa. Quando la ragazza ha visto che a rincorrerla c'erano anche i carabinieri, ha gettato la borsa e ha continuato a scappare. La sua fuga è stata interrotta dai carabinieri che l'hanno arrestata.

L'altra donna fermata è una gitana di origine francese, classe '98, che insieme ad una complice stava guardando in modo molto sospetto alcune abitazioni turistiche di Peschiera, in una zona recentemente colpita da diversi furti in abitazione. Sulla complice, i carabinieri non hanno trovato nulla per poterla arrestare. La gitana invece aveva molti precedenti penali e risultava ricercata da diverse procure per furto aggravato.