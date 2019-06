Rubano gasolio dai camion in sosta lungo la A4, bloccati dalla Stradale

L'invito della polizia stradale di Verona rivolto ai camionisti è di avere fiducia nelle segnalazioni, perché non è vero che non portano a niente. Lo dimostrano le quattro persone bloccate lo scorso fine settimana in due diverse operazioni, finalizzate a contrastare l'incubo degli autotrasportatori: i gasolari.

I gasolari sono i ladri di gasolio. Muniti di pompe elettriche e grandi taniche, svuotano i capienti serbatoi dei camion in sosta. Spesso, non fanno parte di bande organizzate, ma sono piccoli criminali che sottraggono il carburante ai camionisti per rivenderlo nel giro di poco tempo e ricavarne un guadagno di qualche centinaio di euro.

Nel passato weekend, la polizia stradale veronese è riuscita a bloccarne quattro lungo l'autostrada A4, grazie alle segnalazioni di camionisti e padroncini. Sono quattro rumeni, due sono stati fermati nell'area di parcheggio Campagnola Est, nel Bresciano, e altri due a Sommacampagna. In un caso, aveva appena rubato 300 litri di gasolio. Nel secondo caso il furto era stato di 400 litri. E in entrambe le operazioni la refurtiva è stata completamente recuperata.

I due gasolari presi a Sommacampagna, di 40 e 59 anni, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato. Gli altri due, di 19 e 22 anni, sono stati denunciati in stato di libertà.