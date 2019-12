Ferito grave dopo una caduta da cavallo

Nuovo brutto episodio di cronaca in questo sabato 7 dicembre, dopo il cadavere in A4 e i tre morti in un incidente stradale a Bonavigo. Questa volta si tratta di una caduta da cavallo che avrebbe visto protagonista una persona nella località di Mazzantica, frazione di Oppeano.

Stando a quanto riferito dai soccorritori del 118, l'incidente a cavallo sarebbe avvenuto intorno alle ore 13.30. Il paziente sarebbe quindi rimasto gravemente ferito, mentre sul posto sono giunti gli operatori del Suem con un'ambulanza e l'elisoccorso. La persona ferita è stata quindi trasportata in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.