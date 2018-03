La squadra degli studenti dell'Istituto Don Bosco vince concorso di robotica

Gli studenti veronesi della squadra Idb Tech-No-Logic hanno vinto l'edizione 2018 della First® Lego® League Italia. La fase finale si è svolta l'8 e il 9 marzo al palazzetto dello sport di Rovereto e la premiazione è avvenuta nella piazza Rosmini sempre del paese trentino.

Le squadre che hanno avuto accesso alla finale sono state 32, composte da gruppi scolastici o extrascolastici, e in totale i finalisti sono stati più di 300, con un'età compresa tra i 9 e i 16 anni da tutta Italia. Due i team veronesi, i vincitori finali della Idb Tech-No-Logic dell'Istituto salesiano Don Bosco di Verona guidati dal professore Luca Zanetti e la squadra MyColLego di Roverè Veronese.

Tutti i finalisti si sono sfidati in gare di robotica e in un progetto scientifico che avesse come argomento principale l'acqua. La squadra veronese che ha conquistato il primo posto si è aggiudicata il diritto di partecipare alla First Championship, la finale mondiale in programma a Detroit dal 25 al 28 aprile. In quel contesto si misureranno con gli altri progetti giunti primi nelle competizioni organizzate negli altri paesi.