Immigrazione, cittadinanza e "Cura Italia": sospesi termini procedimenti amministrativi

«Per i procedimenti amministrativi, avviati alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020». È quanto si legge in una nota divulgata in queste ore dal ministero dell'Interno, facendo riferimento ad una circolare del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Si tratta di fatto della sospensione dei termini prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18, il cosiddetto decreto "Cura Italia".

«In base a tali disposizioni, - si legge nella nota del ministero dell'Interno - viene conservata la validità fino al 15 giugno di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione della norma, la circolare individua, in particolare, i procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza. Analoghe indicazioni sono state impartite alle questure dal dipartimento di Pubblica Sicurezza - direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - in merito al rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno. In particolare è stato evidenziato che tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giungo 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data».

Per i procedimenti di competenza per le libertà civili e l'immigrazione, la sospensione dei termini riguarda:

Rilascio nulla osta al lavoro stagionale

Rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari)

Conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale

Rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare

Permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo

Cittadinanza per matrimonio e per residenza

Attestazione di apolidia

Erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo

Termini previsti relativi ai colloqui da effettuarsi presso i nuclei operativi per le tossicodipendenze (Not)

Recupero degli alimenti all'estero a favore dei figli dei genitori di nazionalità diversa

Trasmissione dei propri bilanci da parte degli enti vigilati ANVCG, ANPPIA, ANED

Personalità giuridica degli Enti ecclesiastici

Consiglio di amministrazione e del presidente delle Fabbricerie

Personalità giuridica Enti di culto

Approvazione governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico